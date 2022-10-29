Словения передала Украине 28 танков М-55S — СМИ
Танк M-55S (Фото:AndrejS.K/Wikipedia)
Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав 28 танков М-55S.
Об этом сообщает 24UR со ссылкой на Минобороны страны.
Как пишет издание, в Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.
Отмечено, что это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украины. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.
В сентябре Словения пообещала передать Украине 28 танков М-55S, в обмен на технику из Германии – 35 тяжелых крюковых погрузчиков и пять тяжелых водовозов.
Переговоры о передаче танков Словении для ВСУ в обмен на германскую технику продолжались с апреля.
M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.