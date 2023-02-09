Словакия пообещала сделать все, чтобы предоставить Украине истребители МиГ-29

9 февраля, 20:58
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МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Эдуарда Хегер.

Об этом сообщает Tasr.

В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.

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Это произошло на саммите Европейского союза в Брюсселе. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии.

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«Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу», — говорится в сообщении.

В июле 2022 года стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Словакия Военная помощь МиГ-29 Война России против Украины

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