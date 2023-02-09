Словакия пообещала сделать все, чтобы предоставить Украине истребители МиГ-29
МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)
Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Эдуарда Хегер.
Об этом сообщает Tasr.
В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.
Это произошло на саммите Европейского союза в Брюсселе. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии.
«Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу», — говорится в сообщении.