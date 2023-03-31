Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины — министр обороны 31 марта, 18:01 Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Словакия планирует нарастить производство боеприпасов и наиболее подходящих для Украины артиллерийских снарядов, заявил журналистам в пятницу министр обороны Ярослав Надь.

Недавно его страна передала Киеву ЗРК Куб и первый из 13 обещанных советских истребителей МиГ-29.

Словакия теперь примет ключевую роль в производстве боеприпасов для Украины, сказал Надь.

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«Мы предпринимаем конкретные шаги по увеличению в пять раз производства 155-миллиметровых боеприпасов на наших предприятиях», — сказал министр.

155-мм снаряды являются стандартными боеприпасами для артиллерии НАТО и пользуются большим спросом.

Министр обороны Словакии надеется оценить во время своего визита в Украину, как предварительные поставки оружия зарекомендовали себя в бою.

Словакия передала Украине свой зенитно-ракетный комплекс С-300 после начала вторжения России в феврале 2022 года. Вскоре после этого она поставила 30 боевых машин пехоты БМП-1, самоходные гаубицы Zuzana и другое вооружение.

Поездка Надя в Киев проходит вместе с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегерем.