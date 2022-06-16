Словакия передала Украине вертолеты Ми-17 и Ми-2, а также боеприпасы к Градам 16 июня, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Указанная военная помощь уже поступила в распоряжение ВСУ (Фото:jetphotos.com/Gerhard Vysocan)

Правительство Словакии передало Украине в рамках военной помощи для противостояния РФ четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня Град.

Об этом со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя сообщает Aktuality.

«Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является мощным проявлением солидарности ЕС с Украиной», — рассказал он, добавив, что вертолеты и снаряды к РСЗО уже поступили в распоряжение ВСУ.

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