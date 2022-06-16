Словакия передала Украине вертолеты Ми-17 и Ми-2, а также боеприпасы к Градам

16 июня, 10:25
Цей матеріал також доступний українською
Указанная военная помощь уже поступила в распоряжение ВСУ (Фото:jetphotos.com/Gerhard Vysocan)

Указанная военная помощь уже поступила в распоряжение ВСУ (Фото:jetphotos.com/Gerhard Vysocan)

Правительство Словакии передало Украине в рамках военной помощи для противостояния РФ четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня Град.

Об этом со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя сообщает Aktuality.

Читайте также:
Новый пакет помощи США включает ракетные системы, артиллерию и береговую защиту — Зеленский

«Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является мощным проявлением солидарности ЕС с Украиной», — рассказал он, добавив, что вертолеты и снаряды к РСЗО уже поступили в распоряжение ВСУ.

Видео дня
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Словакия Военная помощь Вертолеты РСЗО Град Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X