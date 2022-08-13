Словацкие гаубицы Zuzana уже в Украине 13 августа, 16:45 Гаубица Zuzana (Фото:Jaro Nad / Twitter)

Министр обороны Словакии Ярослав Над сообщил, что первые четыре гаубицы Zuzana уже у украинских военных.

Он также опубликовал соответствующее фото в Twitter.

2 июня стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставке восьми гаубиц Zuzana 2.

Zuzana 2 — это модернизированная версия Zuzana 1 (которая, в свою очередь, является модернизацией чехословацкой системы Dana), разработана и произведена в Словакии. По сравнению с предыдущей версией, Zuzana 2 имеет новый длинный ствол длиной 52 калибра (ранее 45 калибров), что позволило увеличить дальность стрельбы до 41 км. Она также оборудована новой бронированной кабиной. Кроме того, башня имеет полный поворот на 360 градусов (ранее всего на 60 градусов), а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех. Гаубица имеет автозарядку и способна производить 5 выстрелов в минуту.

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13 августа стало известно, что Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Они могут приехать уже в следующем месяце.

Ранее Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своих 11 истребителей МиГ-29, от которых она сама хочет отказаться. Он говорил, что готов вести переговоры о предоставлении МиГ-29 Украине, когда воздушное пространство Словакии будет под защитой.



Надь обратился в Чехию и Польшу за помощью в охране воздушного пространства страны, пока Словакия не получит от США истребители F-16, и обе страны пообещали помощь.



В конце июля стало известно, что чешские истребители Gripen будут защищать воздушное пространство Словакии с 1 сентября по меньшей мере до конца 2023 года.

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