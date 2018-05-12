Сломали жизнь за шесть минут. Буллинг в украинских школах приобрел размах эпидемии

Обострившаяся проблема буллинга - травли подростками друг друга - в Украине приобретает масштабы эпидемии и даже выводит страну в мировые лидеры, пишет журнал Новое Время.

Обострившаяся проблема буллинга - травли подростками друг друга - в Украине приобретает масштабы эпидемии и даже выводит страну в мировые лидеры, пишет журнал Новое Время.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии, пропуская вперед только Россию, Албанию и Беларусь. Согласно исследованию, проведенному UNICEF Ukraine в 2017 году, с этим явлением сталкивались 67% отечественных школьников. Причем 40% из них никому не рассказывают о насилии, даже родителям.

В два раза чаще объектами для насмешек и издевательств становятся дети застенчивые и малообщительные, говорится в исследовании. Хотя в зоне риска все, кто чем‑то отличается от общепринятой "нормы". Последствия же травли плачевны: это тяжелые психологические, а иногда и физические травмы вплоть до суицида.

"За буллинг никого не наказывают, значит, считается, что "можно", никакой просветительской работы не ведется, значит, эпидемия может распространяться и дальше", - приходит к неутешительному выводу Владимир Спиваковский, основатель и директор лицея Гранд.

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Вкус насилия

История, поражающая жестокостью, недавно произошла в киевском лицее № 21. Там одноклассники до тех пор избивали 12‑летнего Максима Черникова, пока не сломали ему позвоночник. Процесс избиения снимали на видео.

Уже четыре месяца мальчик, который раньше занимался плаванием и танцами, прикован к постели — врачи разрешают ему вставать раз в день на 20 минут. А впереди еще три месяца в таком режиме с последующей реабилитацией.

"За шесть минут искалечили жизнь моему ребенку", - говорит мать Максима Анна Черникова. Она написала заявление в полицию и надеется привлечь обидчиков к уголовной ответственности.

Алиса Лобач считает дни до перехода в другую школу из-за травли сверстников. Фото Александр Медведев / НВ

А Алиса Лобач, десятилетняя ученица столичной школы № 263, вычеркивает дни в календаре, оставшиеся до окончания четвертого класса. Учеба для нее — мучение в прямом смысле слова. Уже два года она переживает конфликт с двумя одноклассницами, которые систематически издеваются над ней, доводя до истерик.

Когда в декабре одна из обидчиц ударила девочку кулаком в глаз, ее мать Анастасия Кропельницкая отправилась в полицию. Расследование закончилось судом, родителей задиры заставили заплатить штраф, однако травля началась с новой силой.

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Эксперты указывают на растущую агрессивность современных подростков и связывают ее с насилием, в избытке присутствующем в кинофильмах, телепрограммах и социальных сетях. Также специалисты говорят об особой форме бравады сегодняшних школьников, когда видео избиений одноклассников они выкладывают в интернет, заражая своей агрессией других. Школы же, как правило, не стремятся вмешиваться в подобные ситуации, а подчас просто игнорируют их.

Школьные психологи и учителя даже не умеют распознавать детей, которые подвергаются травле

"Школьные психологи и учителя даже не умеют распознавать детей, которые подвергаются травле", - признает проблему с безнаказанностью детской агрессии министр образования и науки Лилия Гриневич.

В то же время безопасность в школе напрямую зависит именно от учителей и атмосферы, которую они создают в классе, убеждены эксперты. Ведь сбиваться в стаи и клевать белых ворон — психологическая потребность подростков, и именно в этот период чаще всего и возникает травля. Хотя детский коллектив может устоять перед групповой иерархией, если рядом будет авторитетный взрослый, который не приемлет насилия.

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Детки из клетки

Даже простой запрещающий знак "стоп буллинг" наподобие дорожного, установленный в классах, школьных коридорах, туалетах, столовых останавливает каждого пятого агрессивного подростка, готового обидеть сверстника. А в некоторых школах существует "антибуллинговый" договор, который подписывают ученик, родители, учитель и самоуправление школы, пишет Новое Время.

Еще одна распространенная практика в европейских школах, где, по статистике, 10–15% учеников участвуют в актах насилия,— специальные тренинги в формате ролевых игр. В результате рождается своеобразный протокол действий, когда ребенок, подвергающийся травле, знает, что ему нужно, например, записывать все подобные случаи, собирать доказательства и затем с этим обратиться к учителям.

Простой знак "стоп буллинг", установленный в классах и школьных коридорах, останавливает каждого пятого агрессивного подростка, готового обидеть сверстника

В совокупности разные меры способны предотвратить до 60% случаев буллинга в школах, уверены эксперты. Также они связывают растущую проблему с подростковым насилием в Украине с последствиями остаточных явлений тоталитарного воспитания, когда высок уровень недоверия и неуважения друг к другу, процветает дискриминация по национальности, сексуальной идентификации, языковому признаку, дискриминация переселенцев, людей с особенными потребностями и т. д.

“Дискриминация не таких, как все, - первый признак слабо цивилизованного общества, - говорит музыкант Дмитрий Шуров, который выступает под творческим псевдонимом Pianoboy. - Острой эта проблема стала из‑за того, что мы наконец движемся к цивилизации”.

Недавно музыкант выпустил видео к песне Все, що тебе не вбиває, где в центре сюжета — школьник, который терпит насмешки и насилие со стороны одноклассников. Шуров также запустил в социальных сетях флешмоб #всещотебеневбиває, и многие знаменитости признались в том, что были жертвами буллинга в школе.

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Размах подросткового насилия вынудил министра Гриневич заявить о подготовке комплекса мер по искоренению буллинга в школах Украины. Она предлагает начать массовую публичную кампанию, которая будет менять школьную культуру и параллельно обучать учителей и школьных психологов распознавать детей-жертв и оказывать им помощь.

По мнению Гриневич, распространение насилия вообще должно быть одним из оценочных критериев работы школы.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №17 от 10 мая 2018 года.