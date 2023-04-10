В «утечке» документов Пентагона сказано, что ПВО Украины якобы истощится до конца мая. Игнат говорит: Запад может помочь 10 апреля, 13:43 Работа украинской артиллерии в Луганской области, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В «утечке» документов, которые проанализировала The New York Times, говорится: в Пентагоне обеспокоены, что прифронтовая противовоздушная оборона Украины может истощиться уже до лета.

Речь идет о документе, датированном 28 февраля. Как пишет газета, он основывается на оценке согласно тогдашним показателям. Так, США прогнозируют, что украинская система ПВО, защищающая войска на линии фронта, якобы может истощиться до 23 мая, что «приведет к нагрузке на сеть противовоздушной обороны в глубь территории Украины».

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«Если это произойдет, говорят официальные лица, Москва может решить, что для ее ценных истребителей и бомбардировщиков наконец-то безопасно вступать в бой. […] Высокопоставленные чиновники Пентагона говорят, что такой шаг станет серьезным вызовом для Украины», — пишет NYT.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не стал комментировать подлинность информации, но не отрицает, что у Украины есть определенное истощение запасов для средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул: перекрыть потери могут новые системы от Запада.

«Вопрос в количестве. Чтобы полностью заменить их, нам нужно много систем, и я не скажу вам сколько именно», — ответил он.

Ранее Игнат говорил, что в Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и SAMP/T. По словам президента Владимира Зеленского, необходимо не менее 20 Patriot, но и этого может не хватить.