Слишком много. Литва вводит квоты на мигрантов из Украины

93% украинцев, которые работали за рубежом в последние 5 лет, были задействованы исключительно в сфере физического труда

В связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из Украины правительство Литвы решило установить квоты для иностранных работников на некоторые профессии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", - сказал после заседания правительства вице-канцлер Литвы Дейвидас Матульонис. Этот вопрос чрезвычайно актуален из-за роста количества украинских водителей и строителей в Литве, добавил он. Квоты не будут действовать по отношению к специалистам с высокой квалификацией. По их внедрению будет отвечать Министерство социальной защиты и труда. Конкретные предложения будут выдвинуты до октября, сообщил вице-канцлер.

Статистика

За первые четыре месяца 2018 году в Литву прибыло более 12 тыс. мигрантов. По сравнению с предыдущими годами, этот показатель увеличился в два раза. В прошлом году рабочие визы или вид на жительство в Литве на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам. Из них около 20 тыс. граждан являются украинцами.

Спрос на украинскую рабочую силу

Установление правительством Литвы квот на некоторые профессии - нормальное явление, отметил председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Литве как небольшой стране нужно защищать свой рынок труда. Он также высказал предположение, что квоты на иностранную рабочую силу вряд ли долго продержатся.

В случае введения Литвой квот работники из Украины не будут иметь никаких проблем, поскольку украинцы являются последним крупным рабочим резервом в Европе, добавил он. При этом 93% украинцев, работавших за рубежом хотя бы один раз за последние 5 лет, были задействованы исключительно в сфере физического труда.

Куда едут украинцы на заработки

Литва занимает место в первой десятке стран, которые ищут рабочую силу в Украине, отметила HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. Около 60 или 90 вакансий, в зависимости от сезона, всегда открыты. И количество вакансий не означает количество реальных рабочих мест, добавила она.

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Сейчас в рубрике Другие страны на украинском сайте по поиску работы открыто около 1500 вакансий. Больше всего рабочих мест украинцам предлагают в Польше, Германии, Чехии, Литве, Латвии, Израиле. Есть и такой вариант, когда работники приезжают в Литву, а затем постепенно перемещаются в северные страны - в Швецию, Норвегию и т.д., добавила эксперт.

Фракция Народный фронт в Верховной Раде выступает за создание центрального органа исполнительной власти по вопросам внешней трудовой миграции.