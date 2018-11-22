Следствие установило канал, по которому подозреваемый в госизмене харьковский чиновник передавал данные в РФ

Следователям удалось установить канал, по которому подозреваемый в госизмене глава Холодногорского района Харькова Максим Мусеев передавал в РФ информацию.

По данным прокуратуры региона, данные содержали государственную тайну. Ее утечка может нанести ущерб интересам Украины в сфере государственной безопасности.

В рамках дела проведено пять обысков, допрошено почти два десятка свидетелей, назначено шесть экспертных исследований, проведено еще почти 20 следственных действий.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила главу администрации Холодногорского района Харькова Максима Мусеева в работе на российские спецслужбы. В течение 26 августа - 12 сентября чиновник "слил" представителям России служебную информацию Минобороны.

Подозреваемый назвал обвинения "политическим заказом по устранению оппонента".

Мусеев покинул территорию Украины 26 августа - за месяц до сообщения ему о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Его объявили в международный розыск.