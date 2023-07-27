Следователи закрыли дело против журналиста, который обнаружил паспорт РФ у судьи из Донецкой области

27 июля, 19:15
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Георгий Шабаев (Фото:Радио Свобода)

Георгий Шабаев (Фото:Радио Свобода)

Следователи Нацполиции в Славянске Донецкой области после огласки 27 июля закрыли уголовное дело против журналиста Схемы Георгия Шабаева из-за возможного вмешательства в деятельность судьи Людмилы Арестовой.

Схемы утверждают, что у женщины есть российское гражданство.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Прокуратура отметила, что дело было закрыто «в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения».

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Славянская окружная прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по заявлению самой Арестовой — судьи Донецкого окружного административного суда.

Она также обращалась в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора, которым пожаловалась, что журналист Шабаев с целью «дискредитации» ее как судьи «во время войны с рф активно сотрудничает со страной-агрессором», «передает собранную информацию в специальные службы рф» и «проводит незаконную слежку».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Схемы Война России против Украины

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