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Следователи в Крыму отказались переместить Бекирова из СИЗО в больницу — адвокат

Вчера, 23:54
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Следователи в Крыму отказались переместить Бекирова из СИЗО в больницу — адвокат - фото

ATR

Эдем Бекиров

В оккупированном Крыму следователи отказались переместить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова из симферопольского СИЗО в больницу, несмотря на требование Европейского суда по правам человека.

Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин, сообщил издание Крым.Реалии.

По его словам, защита направила следователю ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

«Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо, и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО», — рассказал Ладин.

По его словам, он направил заявления на адрес уполномоченного по правам человека в Крыму, а также ее руководству в Москве Татьяне Москальковой, руководству УФСБ Крыма, директору ФСБ, министру юстиции, аппарату при президенте РФ.

«В этих заявлениях я прошу оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ», — подчеркнул адвокат.

Также Ладин напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

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Напомним, что подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца срок ареста Эдема Бекирова.

В последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Теги:   ФСБ России ЕСПЧ Крымские татары Крым Политзаключенные

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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