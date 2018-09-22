Следователи отчитались о результатах расследования смертельного ДТП на Дорогожичах

Материалы уголовного производства по согласованию с прокуратурой направлены в суд

Следователи закончили расследование смертельной аварии возле станции метро Дорогожичи в Киеве, которая произошла в июле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, материалы уголовного внедрения с обвинительным заключением направлены в суд. Расследуя уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели необходимые экспертизы, среди которых - судебно-медицинские, автотехническая, трасологическая, опросили свидетелей и потерпевших, изучили изъятые записи с камер видеонаблюдения.

Следствием установлено, что 24 июля автомобиль Nissan двигался по улице Щусева в направлении улицы Мельникова и приближался к перекрестку, который регулируется автоматическим светофором. В это время по улице Елены Телиги со стороны улицы Ольжича ехал Renault Kangoo.

"32-летний житель Киевской области - водитель Nissan - проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не остановился на запрещающий красный сигнал светофора и выехал на перекресток. В результате он совершил столкновение с автомобилем Renault Kangoo, который выехал на тротуар, где сбил пешеходов, ожидающих разрешительного сигнала светофора, чтобы перейти дорогу", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители сразу задержали виновника ДТП в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и подготовили представление относительно содержания подозреваемого под стражей. Решением суда мужчину отпустили под домашний арест.

"В результате аварии 69-летний мужчина погиб, а другие пешеходы получили незначительные травмы. Кроме того, телесное повреждения средней степени тяжести получил 59-летний водитель Renault Kangoo", - напомнили в полиции.

Материалы уголовного производства по согласованию с прокуратурой направлены в суд.

Напомним, 24 июля на перекрестке возле метро Дорогожичи столкнулись Nissan и Renault. Один человек погиб. Сообщалось о трех пострадавших. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.