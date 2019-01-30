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Следователи ГБР разоблачили канал контрабанды оружия на Одесской таможне

Вчера, 20:04
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ГБР

Оружие завозили под видом охотничьих карабинов

В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении канала контрабанды огнестрельного оружия в Украину, который прикрывали работники правоохранительных органов.

Согласно сообщению ГБР, группа лиц наладила схему ввоза оружия для дальнейшего сбыта на территории Украины, используя украинские фирмы и подавая на таможню недостоверные данные о фактическом содержании отправления.

По данным следователей, контрабандный товар перемещался через таможенный пост Одесской таможни ГФС Украины "по предварительному сговору с должностными лицами Национальной полиции Украины, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины".

Следователи ГБР установили, что таким образом в конце января 2019 года в Одесскую таможню из Чехии прибыло 250 единиц оружия "карабин Скорпион". Для легализации злоумышленники в частной мастерской переделали образцы оружия под "охотничьи карабины", что позволило беспрепятственно растаможить товар.

Во время обыска автомобиля "курьера" следователи изъяли образцы оружия, документы и около 35 000 долларов, 1800 евро и 175 000 грн.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды). Лицам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР

Теги:   Оружие Контрабанда ДБР

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