Работу Славянской ТЭС приостановили из-за постоянных обстрелов 28 мая, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Славянская ТЭС (Фото:Artemka / Wikimedia)

Компания Донбассэнерго решила приостановить работу Славянской ТЭС (Донецкая область) из-за приближения боевых действий к станции.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом говорится в заявлении Донбассэнерго.

ТЭС расположена в Николаевской городской территориальной общине Донецкой области. В последние дни эта община постоянно находилась под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.

Видео дня

Поэтому «с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей», компания Донбассэнерго приняла решение о приостановке работы Славянской ТЭС.

«Персонал электростанции весь период активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины», — напомнили в компании.

Утром 28 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия РФ сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.

Враг совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.