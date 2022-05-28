Работу Славянской ТЭС приостановили из-за постоянных обстрелов
Славянская ТЭС (Фото:Artemka / Wikimedia)
Компания Донбассэнерго решила приостановить работу Славянской ТЭС (Донецкая область) из-за приближения боевых действий к станции.
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Об этом говорится в заявлении Донбассэнерго.
ТЭС расположена в Николаевской городской территориальной общине Донецкой области. В последние дни эта община постоянно находилась под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.
Поэтому «с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей», компания Донбассэнерго приняла решение о приостановке работы Славянской ТЭС.
«Персонал электростанции весь период активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины», — напомнили в компании.
Утром 28 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия РФ сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.
Враг совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое.
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