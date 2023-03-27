«Были слышны крики и плач». Жители Славянска рассказали о последствиях новых ударов России по городу 27 марта, 16:53 27 марта Россия нанесла удар по Славянску (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В понедельник, 27 марта Россия нанесла новые удары по Славянску, жители рассказали подробности вражеской атаки.

Начальник 4 отдела полиции Краматорского райуправления полиции, полковник полиции Дмитрий Ногин заявил ТСН, что повреждены пять многоэтажек и семь частных домов.

«В настоящее время в медучреждения города обратились 25 человек с ранениями разной степени тяжести, пять из которых очень тяжелые и теперь уже двое погибших», — сказал он.

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Житель по имени Александр с побитым лицом и пожженными волосами вернулся посмотреть, что осталось от его авто — машину посекло еще и выгорела дотла — удивляется еще как сам остался жив — был в админздании во время обоих прилетов.

Еще один житель города — Роман пытается вытащить из автомобиля огромный кусок арматуры. А Василий Иванович рассматривает свой разбитый забор и удивляется — как выжил.

Во время удара Алла была на третьем этаже с котом — теперь смотрит в окно, которого уже нет.

«Оно, как посыпалось, я спряталась. И кот спрятался. Я плохо вижу, потому что инвалид. Но заметила огонь, слышны были крики и плач», — сказала она.

Еще один житель - Олег спасает самые главные вещи - взял фонарик, фотографии и еду попугаю. Мужчина еще не знает, где будет ночевать, но убеждает - уже пришел в себя.

27 марта в результате обстрела российскими оккупантами Славянска погибли два человека. Ранения получили не менее 29.