Системы отопления в Славянске ставят на консервацию

8 августа, 10:37
Войска РФ практически ежедневно обстреливают Славянск, в городе объявлена обязательная эвакуация (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Войска РФ практически ежедневно обстреливают Славянск, в городе объявлена обязательная эвакуация (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Системы отопления в Славянске Донецкой области начали ставить на консервацию, зимой в городе не будет отопительного сезона.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

«Сотрудники управляющих компаний продолжают подготовку к отопительному сезону. Во многоэтажках сливается вода, консервируются системы отопления. Некоторые из них уже справились на 100%, некоторые в процессе», — пояснил он.

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Лях напомнил, что отопительного сезона в Славянске не будет, и это тоже требует тщательной подготовки, чтобы после войны в квартиры можно было подать тепло.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/1068150110498803/

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

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29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Славянск Донецкая область Отопительный сезон Война России против Украины

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