Армия РФ обстреляла Славянск, повреждена многоэтажка

10 февраля, 16:26
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Поврежденная многоэтажка в Славянске (Фото:Славянская городская военно-гражданская администрация/Facebook)

Поврежденная многоэтажка в Славянске (Фото:Славянская городская военно-гражданская администрация/Facebook)

Российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области. В результате обстрела поврежден местный многоквартирный дом.

Об этом сообщила Cлавянская городская военно-гражданская администрация.

Как отмечается, прилет на этот раз произошел в микрорайоне Бентомаш. Обошлось без жертв.

Как отметил председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко, за последние сутки, 9 февраля, российские войска также обстреляли Новогродовцы — там ранены два человека и разрушены дом. В Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия.

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На Волновахском направлении под постоянным огнем был Угледар, поврежден дом в Богоявлении.

В ОВА добавили, что на Донецком направлении повреждена 3-этажка в Красногоровке, под обстрелами была Марьинка. Ночью и утром произошли обстрелы Авдеевки из Градов — обошлось без жертв.

В Бахмуте ранены три человека, повреждены три дома. В Предтечином Константиновской общины один ранен. В Северном Торецком обществе повреждены хозяйственные постройки и админздание. В Соледарской общине повреждена 5-этажка в Парасковеевке, разрушены три частных дома в Васюковке.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества и Северска.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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