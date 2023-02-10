Армия РФ обстреляла Славянск, повреждена многоэтажка 10 февраля, 16:26 Поврежденная многоэтажка в Славянске (Фото:Славянская городская военно-гражданская администрация/Facebook)

Российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области. В результате обстрела поврежден местный многоквартирный дом.

Об этом сообщила Cлавянская городская военно-гражданская администрация.

Как отмечается, прилет на этот раз произошел в микрорайоне Бентомаш. Обошлось без жертв.

Как отметил председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко, за последние сутки, 9 февраля, российские войска также обстреляли Новогродовцы — там ранены два человека и разрушены дом. В Константиновке повреждены промышленные помещения и теплотрасса, в Курахово повреждены здания предприятия.



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На Волновахском направлении под постоянным огнем был Угледар, поврежден дом в Богоявлении.



В ОВА добавили, что на Донецком направлении повреждена 3-этажка в Красногоровке, под обстрелами была Марьинка. Ночью и утром произошли обстрелы Авдеевки из Градов — обошлось без жертв.



В Бахмуте ранены три человека, повреждены три дома. В Предтечином Константиновской общины один ранен. В Северном Торецком обществе повреждены хозяйственные постройки и админздание. В Соледарской общине повреждена 5-этажка в Парасковеевке, разрушены три частных дома в Васюковке.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества и Северска.