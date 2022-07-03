Мэр Славянска заявил о самом массированном обстреле Россией города за последнее время. Шесть человек погибли, 15 — ранены

3 июля, 14:58
Разрушенный в результате ударов российских ракет жилой дом в Славянске, 7 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Разрушенный в результате ударов российских ракет жилой дом в Славянске, 7 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Армия РФ в воскресенье, 3 июля, осуществила самый масштабный обстрел Славянска в Донецкой области за последнее время. В результате атаки оккупантов есть много раненых и убитых.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

По его словам, Славянск был обстрелян из реактивных систем залпового огня. «До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых», — заявил городской голова.

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Обновлено в 15:40. Спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко сообщила в комментарии Суспільному, что в результате обстрела погибли шесть человек, 15 — получили ранения.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/797471214609414

Также в воскресенье военные РФ обстреляли Краматорск из РСЗО Смерч. Предварительно, без жертв, но есть серьезные разрушения.

Накануне россияне обстреляли частный сектор Славянска кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли четыре человека, еще семь — получили ранения.

3 июля Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Славянском направлении оккупанты обороняются и обстреливают из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов.

Славянск: как в городе организовались и работают волонтеры, помогающие военным
https://www.youtube.com/watch?v=GtnDxMmTM8c&t=1s
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донбасс Славянск Донецкая область Обстрел РСЗО Война России против Украины

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