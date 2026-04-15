В среду, 15 апреля, российские оккупанты скинули фугасную авиабомбу на центр Славянска . В результате атаки зафиксированы значительные разрушения и есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.

По его словам, атака произошла около 05:00. В результате удара было полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое являлось историческим памятником города. Также уничтожено одно административное здание, еще одно — повреждено.

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Также были повреждены по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей.

Лях уточнил, что в результате российской ататки пострадал 57-летний мужчина. Его готовят к транспортировке в клинику Днепра.

Также в ГВА показали последствия российской атаки.

Фото: Вадим Лях / Facebook

Фото: Вадим Лях / Facebook

Фото: Вадим Лях / Facebook

31 марта армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска Донецкой области, в результате чего пострадали четыре человека.

Ситуация в районе Краматорска и Славянска — последние новости

1 апреля сообщалось, что Силы обороны остановили крупнейший с начала года мотоштурм российских войск на Славянском направлении, сорвав попытку прорыва и уничтожив часть пехоты оккупантов.

Тогда российские войска привлекли 16 мотоциклов, действуя малыми группами по три-четыре единицы техники, рассчитывая прорвать украинские позиции.

В ДШВ добавили, что ситуация на этом направлении остается напряженной. Россияне продолжают стягивать силы, пытаются улучшить свои позиции и усложняют логистику, используя БпЛА и средства дистанционного минирования.

3 апреля армия страны-агрессора РФ дважды атаковала Краматорск авиабомбами, шесть человек погибли, среди них 16-летний парень.

29 марта, российские войска сбросили авиабомбу на Краматорск в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, в том числе 13-летний мальчик.