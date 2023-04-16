Под завалами дома в Славянске могут быть еще четыре человека — спасатели

16 апреля, 09:54
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В Славянске продолжается разбор завалов дома, в который попала российская ракета (Фото:REUTERS / Anna Kudriavtseva)

В Славянске продолжается разбор завалов дома, в который попала российская ракета (Фото:REUTERS / Anna Kudriavtseva)

На утро воскресенья, 16 апреля, под завалами разрушенной пятиэтажки в Славянске могут находиться еще четыре человека.

Об этом заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Там сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара продолжаются. Спасатели разобрали уже 107 тонн строительных конструкций.

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Ночью из-под завалов разрушенной пятиэтажки удалось спасти двоих людей.

В то же время по состоянию на данный момент были подняты тела шести погибших в результате российского удара по дому.

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Всего в результате массированного удара российской армии по Славянску вечером в пятницу, 14 апреля, погибли 11 человек и еще 22 получили ранения.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Славянск Донецкая область ГСЧС ЗРК С-300 Война России против Украины

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