Под завалами дома в Славянске остаются еще пять человек
Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Славянске, в который попала российская ракета (Фото:ГСЧС)
В Славянске под завалами жилого дома, в который попала российская ракета, по состоянию на утро субботы, 15 апреля, остаются пять человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной пятиэтажки продолжаются. Спасатели уже разобрали 65 тонн разрушенных строительных конструкций и спасли двух человек, в том числе ребенка 14 лет.
«Под завалами возможно нахождение предварительно еще пяти человек», — отмечают в ГСЧС.
Вечером 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Славянске. По состоянию на 9 утра 15 апреля известно о девяти погибших и 21 раненом лице в результате атаки.