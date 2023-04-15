Под завалами дома в Славянске остаются еще пять человек

15 апреля, 10:39
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Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Славянске, в который попала российская ракета (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Славянске, в который попала российская ракета (Фото:ГСЧС)

В Славянске под завалами жилого дома, в который попала российская ракета, по состоянию на утро субботы, 15 апреля, остаются пять человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной пятиэтажки продолжаются. Спасатели уже разобрали 65 тонн разрушенных строительных конструкций и спасли двух человек, в том числе ребенка 14 лет.

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«Под завалами возможно нахождение предварительно еще пяти человек», — отмечают в ГСЧС.

Вечером 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Славянске. По состоянию на 9 утра 15 апреля известно о девяти погибших и 21 раненом лице в результате атаки.

https://www.facebook.com/watch/?v=1299169657662408
Редактор: София Лазарова

Теги:   Славянск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар

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