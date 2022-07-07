Российские войска обстреляли Славянск, есть пострадавшие

7 июля, 12:47
Славянск после обстрела (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Славянск после обстрела (Фото:Вадим Лях/Facebook)

В четверг, 7 июля, российские войска обстреляли Славянск, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook.

«В Славянске снова обстрелы! И снова РСЗО нанесли удар по мкр-нам Лесной и Словкурорт», — написал он.

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www.facebook.com/Vadymlyakh
Фото: www.facebook.com/Vadymlyakh

По его словам, в результате обстрела есть раненые.

«Берегите себя. Без необходимости не выходите на улицу. Держимся. Мы вместе», — написал он.

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Городской голова сказал, что российские оккупанты обстреливают Славянск каждый день. Только в результате обстрелов 3 июля разрушены 40 домов, частично разрушен девятиэтажный дом. Лях также ответил на вопрос, на каком расстоянии от города находятся россияне.

3 июля российские оккупанты осуществили самый масштабный обстрел Славянска Донецкой области за последнее время. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 19 — были ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=viOgu7MN5Bk&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецкая область Обстрел Война России против Украины

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