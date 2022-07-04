Славянск уже стал прифронтовым городом — мэр

4 июля, 22:35
Последствия обстрела Славянска российскими оккупантами, 3 июля 2022 года (Фото:Вадим Лях / Facebook)

Последствия обстрела Славянска российскими оккупантами, 3 июля 2022 года (Фото:Вадим Лях / Facebook)

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях в понедельник, 4 июля, сказал, что город уже стал прифронтовым.

«Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей. Наверное, вчерашнее событие (обстрел, — ред.) стало маркером, и люди стали активнее выезжать из города. Если вчера уехали 70, на завтра уже записались 200 человек, которые уедут из города… Эвакуация продолжается, идет в двух направлениях — в Днепр и дальше Ровно и второй маршрут в Покровск и дальше поездом во Львов», — рассказал он в эфире Еспресо.

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Городской голова сказал, что российские оккупанты обстреливают Славянск каждый день. Только в результате обстрелов 3 июля разрушены 40 домов, частично разрушен девятиэтажный дом. Лях также ответил на вопрос, на каком расстоянии от города находятся россияне.

"…Если брать в направлении Лимана к Райгородку — это 7−10 км, если брать в направлении Изюма, Долины — это 30 км. Если направление Святогорска — это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу — у врага есть такая возможность. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения… Где будет главный удар, мне сложно сказать", — подытожил он.

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3 июля российские оккупанты осуществили самый масштабный обстрел Славянска Донецкой области за последнее время. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 19 — были ранены.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что небольшая часть Луганской области остается под контролем Украины для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.

Почему ВСУ вышли из Лисичанска – Сергей Рахманин

https://www.youtube.com/embed/vjL3I_u4H8M
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Славянск Донецкая область Обстрел Война России против Украины

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