В Славянске из-под завалов многоэтажки достали тело еще одного погибшего в результате российского удара
Спасатели продолжают искать людей под завалами многоэтажки в Славянске (Фото:ГСЧС)
В Славянске из-под завалов пятиэтажки, разрушенной российской ракетой, извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв российской атаки по городу возросло до 12 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Мэр Славянская уточнил, что погибший был 1951 года рождения. Накануне спасатели извлекли из-под завалов тело его жены.
Поисковые работы продолжаются: на месте работает 41 спасатель, привлечены 11 единиц техники.
По информации Нацполиции, под завалами могут находиться еще три человека.
В пятницу, 14 апреля, россияне обстреляли Славянск ракетами С-300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.
В результате атаки 22 человека получили ранения и 12 погибли, среди них семеро — в результате попадания ракеты в жилую пятиэтажку.