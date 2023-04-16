В Славянске из-под завалов многоэтажки достали тело еще одного погибшего в результате российского удара 16 апреля, 12:15 Спасатели продолжают искать людей под завалами многоэтажки в Славянске (Фото:ГСЧС)

В Славянске из-под завалов пятиэтажки, разрушенной российской ракетой, извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв российской атаки по городу возросло до 12 человек.



Об этом сообщили в ГСЧС.

Мэр Славянская уточнил, что погибший был 1951 года рождения. Накануне спасатели извлекли из-под завалов тело его жены.



Поисковые работы продолжаются: на месте работает 41 спасатель, привлечены 11 единиц техники.

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По информации Нацполиции, под завалами могут находиться еще три человека.

В пятницу, 14 апреля, россияне обстреляли Славянск ракетами С-300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.

В результате атаки 22 человека получили ранения и 12 погибли, среди них семеро — в результате попадания ракеты в жилую пятиэтажку.