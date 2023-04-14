Из-под завалов в Славянске достали двух детей. Один из них умер в машине скорой 14 апреля, 20:09 Повреждены пять многоэтажных и пять частных домов (Фото:Краматорська міська рада/Telegram)

В Славянске из-под завалов дома, в который ударила российская ракета, достали живого ребенка, но он скончался в машине скорой помощи.

Об этом сообщает советница по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дарья Заривная в Telegram.

«К сожалению, ребенок скончался в машине скорой помощи», — написала она.

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Она отметила, что россияне ударили по жилым домам, но российские пропагандисты оправдывают это и даже не прочь так же обстреливать европейские города.

Корреспондент Донбасс.Реалии сообщает, что спасателям удалось достать еще одного ребенка — девочку приблизительно 14 лет.

В Донецкой областной прокуратуре Суспільному уточнили, что из-за обстрела армией РФ Славянская погиб двухлетний ребенок и получила ранение 14-летняядевушка, которую госпитализировали.

Всего, по их данным, погибли шесть человек в результате российской атаки.

Российские оккупанты в пятницу, 14 апреля, обстреляли Славянск. Ранее Донецкая ОВА сообщала о пяти убитых и 15 раненых.

Повреждены пять многоэтажных и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три машины.