Спасательная операция продолжается. В Славянске из-под завалов дома извлекли тело женщины — количество погибших возросло до 13 16 апреля, 18:03 Спасатели разбирают завалы разрушенного дома в Славянске, куда попали российские ракеты (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области/Facebook)

В Славянске из-под завалов жилого дома, разрушенного российской ракетой, спасатели достали тело погибшей женщины. По состоянию на 16:00 16 апреля количество погибших в результате российской атаки по городу возросло до 13 человек.

Об этом сообщило главное управление ГСЧС в Донецкой области.

По информации Нацполиции, под завалами могут оставаться еще два человека.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что спасательная операция продолжается, в целом на месте происшествия были извлечены из-под завалов тела семи человек. Проведен разбор 153 тонн разрушенных строительных конструкций. На месте проведения работ работают 52 спасателя и 18 единиц техники.

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В пятницу, 14 апреля, россияне обстреляли Славянск ракетами С-300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.

В результате российской атаки погибли 13 человек и 22 получили ранения.