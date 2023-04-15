Из-под завалов многоэтажки в Славянске достали тела еще двух погибших: количество жертв удара возросло до 11

15 апреля, 14:50
Поделиться:
В Славянске продолжается разбор завалов дома, в который попала российская ракета (Фото:REUTERS / Anna Kudriavtseva)

В Славянске продолжается разбор завалов дома, в который попала российская ракета (Фото:REUTERS / Anna Kudriavtseva)

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске извлекли тела еще двух человек. Таким образом, число погибших в результате ракетного удара россиян по городу возросло до 11 человек.

Об этом сообщила Суспільному пресс-секретарь управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Утром в ГСЧС сообщали, что под завалами дома оставалось пять человек.

Видео дня

Вечером 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Славянску, разрушив, в частности, жилую пятиэтажку в городе. В настоящее время известно об 11 погибших и 21 раненом в результате атаки.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Славянск Донецкая область Ракетные удары Война на Донбассе Многоэтажка Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X