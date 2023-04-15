Из-под завалов многоэтажки в Славянске достали тела еще двух погибших: количество жертв удара возросло до 11 15 апреля, 14:50 В Славянске продолжается разбор завалов дома, в который попала российская ракета (Фото:REUTERS / Anna Kudriavtseva)

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске извлекли тела еще двух человек. Таким образом, число погибших в результате ракетного удара россиян по городу возросло до 11 человек.

Об этом сообщила Суспільному пресс-секретарь управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Утром в ГСЧС сообщали, что под завалами дома оставалось пять человек.

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Вечером 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Славянску, разрушив, в частности, жилую пятиэтажку в городе. В настоящее время известно об 11 погибших и 21 раненом в результате атаки.