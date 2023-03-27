Российский удар по Славянску. Число погибших возросло до двух, среди 29 раненых есть ребенок

27 марта, 13:38
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску утром 27 марта (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску утром 27 марта (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Число погибших в результате обстрела российскими оккупантами Славянска в Донецкой области возросло до двух. Ранения получили 29 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, среди раненых в результате удара РФ есть ребенок. Кириленко и мэр города Вадим Лях опубликовали фото последствий обстрелов.

Видео дня

Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook
Вадим Лях/Facebook
Фото: Вадим Лях/Facebook
Вадим Лях/Facebook
Фото: Вадим Лях/Facebook

В понедельник утром, 27 марта, российские оккупанты атаковали Славянск, ударив двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов. Разбор завалов и спасательная операция продолжаются.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Славянск Донецкая область Обстрел

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