Есть раненые. Войска РФ обстреляли Славянск, под завалами остаются люди 19 июля, 14:54 Оккупанты снова обстреляли Славянск (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 19 июля, российские войска обстреляли Славянск, есть раненые.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

«К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию», — написал он.

Видео дня

Во вторник, 19 июля, российские войска уже второй раз за день обстреляли Краматорск, есть жертвы.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.