Россия массированно атаковала Славянск: пять человек погибли, по меньшей мере 16 ранены, повреждено почетное консульство Латвии

Последствия российского авиаудара по Славянску в Донецкой области, 24 июля 2026 года (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Утром в пятницу, 24 июля, войска страны-агрессора России атаковали город Славянск в Донецкой области двумя авиабомбами, в результате чего погибли пять человек, еще девять – пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

21:40. В ГСЧС сообщили, что Россия в третий раз за сутки массированно атаковала Славянск. Известно о 16 раненых, среди них ребенок. Страна-агрессор сбросила три авиабомбы на центр города, одна из них не сдетонировала. Вероятно, речь о той же атаке, о которой ранее писал Вадим Филашкин.

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В результате атаки частично разрушены пятиэтажный жилой дом и двухэтажное офисное здание. Спасатели достали из-под завалов троих раненых, еще двоих эвакуировали с третьего этажа.

19:00. Филашкин уточнил, что количество раненых в результате вечерних обстрелов Славянска возросло до 15, среди которых 15-летний подросток. Повреждены 11 многоэтажек, две кофейни, аптека, магазин и типография.

Обновлено в 17:40. Вадим Филашкин сообщил, что в Славянске в результате российского удара ранены еще пять человек, среди них 15-летний юноша. Позже стало известно об уже 12 раненых в результате вечернего удара РФ.

В городе повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Филашкин отметил, что оставаться в Славянске опасно, и призвал граждан эвакуироваться.

Фото: Донецкая областная прокуратура

23 июля Россия также нанесла удар по Славянску двумя КАБами, были повреждены семь многоэтажек, пострадали 14 человек, сообщала ОВА.

Ранее сообщалось, что утром 24 июля российские войска нанесли удар по Одессе, в городе повреждены магазин и объекты инфраструктуры.

Днем оккупанты запустили баллистические ракеты по Киеву, в столице гремели взрывы.