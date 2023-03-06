Зеленский — о расстреле оккупантами пленного военного: Мы найдем убийц

6 марта, 22:17
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Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 6 марта, отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военнопленного.

«Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: „Слава Украине!“ Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: „Герою слава! Героям слава! Украине слава!“ И мы найдем убийц», — подчеркнул глава государства.

Видео дня

Он добавил, что в нашей стране всегда будет звучать Слава Украине, «и миллионы всегда будут отвечать Героям слава!».

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Зеленский Слава Украине Военные преступления РФ Война России против Украины

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