Зеленский — о расстреле оккупантами пленного военного: Мы найдем убийц 6 марта, 22:17 Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 6 марта, отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военнопленного.

«Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: „Слава Украине!“ Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: „Герою слава! Героям слава! Украине слава!“ И мы найдем убийц», — подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что в нашей стране всегда будет звучать Слава Украине, «и миллионы всегда будут отвечать Героям слава!».

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