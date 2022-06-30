Украинские артиллеристы поблагодарили пропагандиста Сладкова за раскрытие позиций оккупантов 30 июня, 16:19 Александр Сладков (Фото:Сладков+ / Telegram)

Украинские артиллеристы поблагодарили российского пропагандиста, корреспондента государственной ВГТРК Александра Сладкова за его сюжеты, где он показывал позиции оккупантов.

Обращение украинских защитников к Сладкову опубликовала 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

«Видна военная подготовка пропагандона, благодаря его сюжетам очень легко нацеливаться на героев и места, где их снимали», — говорится в сообщении.

Видео дня

Сам пропагандист на это видео пока не отреагировал.

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