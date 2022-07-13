«Не стоит недооценивать врага». Экс-заместитель командующего ССО назвал сильные и слабые стороны армии РФ в текущей фазе войны

13 июля, 11:21
Российская техника в оккупированном Лисичанске (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская техника в оккупированном Лисичанске (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Самой главной проблемой российской армии является мотивация, а наибольшим преимуществом перед ВСУ — перевес военно-технического потенциала РФ по сравнению с украинским.

Такое мнение в интервью украинской журналистке Елене Трибушной выразил генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016-2019 годах.

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"Они [армия РФ] быстро учатся, делают выводы из уже отработанных ситуаций, учитывают и наши слабые места, поэтому они сейчас уже пытаются откусывать шаг за шагом, накапливают силы и средства на определенных участках, пытаясь создать предпосылки для котлов или для полного окружения украинской армии", — проанализировал Кривонос изменение тактики оккупантов по сравнению с первыми месяцами войны.

Генерал напомнил, что враг прилагает максимальные усилия и имеет большие ресурсы, поэтому не стоит его недооценивать. «Не нужно его бояться, но нужно четко понимать, что их военно-технический потенциал на данном этапе выше. У них значительно более низкая мотивация, но они все равно продолжают доминировать за счет преимущества в средствах огневого поражения, разведки, противовоздушной обороны, в авиации, потому что война — это не только личная человеческая храбрость, это, в первую очередь, техническая составляющая войск», – добавил опытный военный.

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Он также призвал «здраво смотреть и понимать слабые и сильные стороны» российской армии, анализируя возможность нового вторжения РФ со стороны Беларуси – этот риск Кривонос считает «достаточно высоким». «Я уже неоднократно говорил, что за последние 20 лет российско-украинских отношений — и боевых, и гражданских, и в мирное время — россияне ежегодно проводили текущие стратегические учения, и первым вопросом была тренировка переброски личного состава и техники на большие расстояния. Поэтому нарастить свои ресурсы на любом участке российско-украинской войны они могут, и то, как быстро они перебросили технику из Киевской, Черниговской, Сумской областей в район Донбасса, показало, что они умеют это делать. Не нужно недооценивать врага", - подчеркнул генерал.

https://www.youtube.com/watch?v=jCtAfeliMtA&feature=emb_imp_woyt
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российская армия Сергей Кривонос Война России против Украины

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