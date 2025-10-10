Rheinmetall предоставит Украине системы ПВО Skyranger 35 за счет замороженных активов РФ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35 , которые будут профинансированы за средства, полученные от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении компании.

Rheinmetall отметил, что стоимость заказа составляет «сотни миллионов евро». Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.

Реклама

«Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну-члена ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины», — отметил генеральный директор компании Армин Паппергер.

Skyranger 35 на базе Leopard 1, которые передадут Киеву, сочетают в себе мобильность и защиту гусеничной машины с эффективностью системы противовоздушной обороны на основе пушки.

В Rheinmetall подчеркнули, что Skyranger 35 оснащен револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35-мм x 228 со скоростью стрельбы тысяча выстрелов в минуту.

Система также имеет дальность до 4 тысяч метров, ее также можно будет оснастить современными управляемыми ракетами, добавила компания.

Инфографика: NV

В начале сентября Паппергер заявил, что Rheinmetall изготовит для Украины мобильные антидронные системы Skyranger, и первые поставки начнутся еще в этом году.

Системы Skyranger могут быть установлены на различные шасси, в частности на танки Leopard. Они предназначены для поражения малых беспилотников и низко барражирующих воздушных целей.