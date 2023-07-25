ВСУ в этом году получат две системы ПВО Skynex малого радиуса действия — Rheinmetall

25 июля, 18:46
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ПВО Skynex в Украине (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

ПВО Skynex в Украине (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Украинские военные во второй половине 2023 года получат две системы противовоздушной обороны Skynex малого радиуса действия.

Об этом сообщает компания Rheinmetall.

«Во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы», — говорится в сообщении.

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Также в компании отметили, что системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8×8.

Rheinmetall пишет, что Skynex предназначен для операций ПВО очень малого радиуса действия, где управляемые ракеты малоэффективны.

Инфографика: NV
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В декабре прошлого года СМИ сообщали, что Rheinmetall изготовит для Украины две зенитные самоходные установки Skynex. Поставка, по их данным, была запланирована на начало 2024 года.

28 февраля Rheinmetall подтвердила, что отправит в течение этого года в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex.

В апреле премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона ПВО Rheinmetall Skynex

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