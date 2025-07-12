Воздушные силы показали, как комплекс Skynex уничтожает российские дроны — видео

12 июля, 15:38
Поделиться:
Зенитный артиллерийский комплекс Skynex (Фото: Воздушное командование Запад Воздушных сил ВСУ/Facebook)

Зенитный артиллерийский комплекс Skynex (Фото: Воздушное командование Запад Воздушных сил ВСУ/Facebook)

Воздушные силы Украины продемонстрировали эффективную работу зенитного артиллерийского комплекса Skynex производства компании Rheinmetall против российских ударных беспилотников.

Видео боевой работы системы обнародовали на странице Воздушных сил в Telegram.

«Зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall на службе в Воздушных силах показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БпЛА», — отмечается в сопровождении к видео.

Реклама

В ВС отметили высокую эффективность 35-мм автоматизированной пушки в обеспечении противовоздушной обороны Украины.

Украина получила первые зенитные системы Skynex в апреле 2023 года.

Ранее Воздушные силы сообщили, что Войска страны-агрессора России в ночь на 12 июля атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 602 цели.

Инфографика: NV

Ночью 12 июля взрывы раздавались во многих городах Украины, в частности — на западе. В Черновцах в результате атаки РФ двое погибших и 14 раненых, повреждены дома.

Во Львове повреждены десятки домов и промышленные объекты, шестеро раненых, среди них — 11-летний ребенок.

Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали. В Луцке в результате удара двумя ракетами и 35 дронами возник пожар в частном доме.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Skynex Rheinmetall атака шахедов Воздушные силы Вооруженных сил Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies