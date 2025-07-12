Видео боевой работы системы обнародовали на странице Воздушных сил в Telegram.

«Зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall на службе в Воздушных силах показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БпЛА», — отмечается в сопровождении к видео.

В ВС отметили высокую эффективность 35-мм автоматизированной пушки в обеспечении противовоздушной обороны Украины.

Украина получила первые зенитные системы Skynex в апреле 2023 года.

Ранее Воздушные силы сообщили, что Войска страны-агрессора России в ночь на 12 июля атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 602 цели.

Ночью 12 июля взрывы раздавались во многих городах Украины, в частности — на западе. В Черновцах в результате атаки РФ двое погибших и 14 раненых, повреждены дома.

Во Львове повреждены десятки домов и промышленные объекты, шестеро раненых, среди них — 11-летний ребенок.

Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали. В Луцке в результате удара двумя ракетами и 35 дронами возник пожар в частном доме.