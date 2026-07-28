Повышение эффективности МОГ: Фонд Сергея Притулы начал программу подготовки инструкторов для работы с системами SkyLock

Инструкторы, которых обучают работе с системами SkyLock, научат работе с ними военных в своих подразделениях (Фото: Фонд Сергея Притулы)

Фонд Сергея Притулы в сотрудничестве с Генеральным штабом ВСУ и производителями оборудования начал программу подготовки инструкторов для работы с системами SkyLock, которые помогают мобильным огневым группам быстрее обнаруживать воздушные цели и повышать эффективность их поражения.

Первые военнослужащие из разных подразделений Сил обороны уже прошли подготовку на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе Фонда.

Реклама

Там также объяснили, что SkyLock — программно-аппаратный комплекс для модернизации зенитной артиллерии мобильных огневых групп. Он получает данные от РЛС, помогает оператору быстрее обнаруживать воздушные цели и с помощью баллистического калькулятора рассчитывает точку прицеливания с требуемым опережением.

Инфографика: Фонд Сергея Притулы

«Любая, даже самая лучшая система не будет работать эффективно без должной подготовки персонала. Именно поэтому мы инициировали эту программу, объединили производителей, инструкторов и Генеральный штаб, чтобы обучение стало системным, а также со временем масштабировалось», — отметил руководитель департамента закупок Фонда Сергея Притулы Антон Пыжиков.

В Фонде сообщили, что для проведения учений производители бесплатно предоставили комплексы SkyLock, прицелы и другие необходимые компоненты, а обучают работе с ними инструкторы с боевым опытом работы с этими системами. Фонд Сергея Притулы обеспечил учебный процесс всем необходимым оборудованием, в частности планшетами, интерактивными панелями и системой спутниковой связи Starlink.

Фото: Фонд Сергея Притулы

«На ночном небе даже с приборами ночного видения найти цель в большом секторе очень сложно. Когда SkyLock работает вместе с радиолокационной станцией, он предоставляет необходимую информацию о цели. Мы существенно экономим время на поиск, а система помогает видеть точку прицеливания с учетом требуемого опережения. Это значительно повышает наши шансы на поражение», — рассказал военный с позывным Виктор, который уже работает с системой на боевых позициях.

Он также рассказал, что Skylock позволяет экономить боекомплект: без этой системы расчет мог израсходовать значительное количество боеприпасов, так и не поразив цель.

Реклама:

Фото: Фонд Сергея Притулы

В Фонде Сергея Притулы рассказали, что поддерживают внедрение SkyLock с 2025 года и передали 90 комплексов SkyLock, использующих 18 подразделений Сил обороны. Сейчас к обеспечению военных этими системами присоединилось и государство.

Первые учения работе со Skylock стали началом системной подготовки инструкторов, которые будут обучать военных в своих подразделениях, отметили в Фонде.