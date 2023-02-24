На фоне огромных потерь. В России проводят скрытую мобилизацию — Генштаб

24 февраля, 07:19
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Скрытая мобилизация проходит в России (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Скрытая мобилизация проходит в России (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

В России продолжается скрытая мобилизация на фоне огромных потерь российских оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 24 февраля.

В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины.

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Мобилизации подлежат все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать, отметили в Генштабе.

Большое количество мобилизованных — это граждане, которые отбывали или отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в войне.

Ранее издание The New York Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины Генштаб ВСУ

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