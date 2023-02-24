На фоне огромных потерь. В России проводят скрытую мобилизацию — Генштаб
Скрытая мобилизация проходит в России (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)
В России продолжается скрытая мобилизация на фоне огромных потерь российских оккупационных войск в Украине.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 24 февраля.
В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины.
Мобилизации подлежат все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать, отметили в Генштабе.
Большое количество мобилизованных — это граждане, которые отбывали или отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в войне.
Ранее издание The New York Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян.