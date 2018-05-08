"Скорые" одна за одной. В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Черкассах

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На 13:00 госпитализировали 51 ученика и одного учителя школы
Скриншот с видео

На 13:00 госпитализировали 51 ученика и одного учителя школы

В YouTube появилось видео, на котором зафиксированы "скорые" возле школы №8 в Черкассах, где массового отравились дети.

На видеокадрах видно, как к школе подъезжают "скорые" и медики готовят детей к госпитализации.

Вокруг здания школы работают полицейские. На видео заметно, как они обследуют территорию учебного заведения.

Ранее сообщалось, что на линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети стали массово терять сознание. По состоянию на 13:00 8 мая в областную больницу Черкасс госпитализировали 51 ученика и одного учителя, 11 человек находятся в реанимации.

Полиция открыла уголовное производство.

Предварительная причина инцидента - отравление неизвестным веществом.

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