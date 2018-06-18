Скорость движения до 80 км/ч на улицах Киева. Кто будет контролировать выполнение нормы

Двигаться со скоростью 80 км/ч по некоторым улицам Киева автомобилисты смогут с 1 апреля до 1 ноября. Такой проект решения согласовала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Об этом - в сюжете Радио НВ.

С начала этого года в населенных пунктах транспорт может передвигаться только со скоростью до 50 км/ч. Однако городская власть на определенных участках магистралей имеет право увеличить эти ограничения.

Одна из основных причин ДТП - превышение скорости

Этот перечень автодорог власти должны согласовать с Национальной полицией.

В то же время в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах для всех будет единственное ограничение - в 50 км/ч, рассказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопов. Если эксперимент в 2018 году будет удачным, то двигаться со скоростью до 80 км/ч городская власть может позволить в течение всего года.

На каких киевских улицах позволят водителям ехать быстрее

Киевская власть выбирала участки магистралей по нескольким показателям, а именно: на них нет наземных пешеходных переходов, пересечений транспортных потоков на одном уровне.

Городская власть имеет право увеличить ограничение от 50 км/ч на определенных участках

Также на этих дорогах должно быть качественное покрытие, установлены все дорожные знаки.

В целом среди 22 участков передвигаться со скоростью до 80 км/ч позволят полностью только вдоль двух улиц: Борщаговской и Надднепрянского шоссе. Например, по проспекту Победы таким образом разрешат ездить от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской. На Большой Кольцевой от улицы Городской до пересечения с улицей Газопроводной, от Газопроводной к Минскому проспекту. На Кольцевой - от проспекта Победы до улицы Трублаини.

Также с таким скоростным режимом можно будет ехать на участках Оболонского проспекта, проспекта Бандеры, Ватутина, Бажана, космонавта Комарова, Леся Курбаса, Соборности и Броварском проспекте. В этот перечень также вошли Набережная и Столичное шоссе, бульвар Перова и бульвар Дружбы народов, а также улица Елены Телиги.

Киевские водители на крупных магистралях не соблюдают скорость до 50 км/ч, потому что это сделать невозможно.

Передвигаться со скоростью до 80 км/ч позволят полностью только вдоль двух улиц

Ведь в потоке они движутся со скоростью от 70 км/ч, говорит основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Однако автомобилисты должны помнить, что 80 км/ч - это максимально допустимые пределы, до которых водитель может разгоняться, напомнил эксперт. Например, безопасная скорость при гололеде вообще и должна быть в два раза меньше разрешенного максимума.

"Самый главный нюанс - обеспечить контроль соблюдения скоростного режима. Я за то, чтобы на дорогах скоростного движения повысить скоростной лимит в 80 км/ч. Но он должен контролироваться, потому что люди сейчас везде ездят, как хотят. Патрульная полиция должна, двигаясь по дороге, контролировать скорость автомобилей как попутного, так и встречного транспорта. Тогда это реально будет работать", - отметил Антонов.

В прошлом году по всей Украине произошло свыше 160 тыс. аварий, в которых погибли 3,5 тыс. человек. Одна из основных причин ДТП - превышение скорости.

Напомним, что 16 июня шестеро детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat пострадали в результате ДТП в Ровенской области.