РФ может нанести массированный ракетный удар в течение ближайших двух суток — Гуменюк 28 февраля, 23:53 Наталия Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

В ближайшие дни Россия может осуществить массированный ракетный обстрел территории Украины, заявила руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталия Гуменюк.

В эфире Эспрессо она подчеркнула, что украинские военнослужащие наблюдают активность врага.

«Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке», — указала спикер.

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В то же время Гуменюк отметила, что сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

«Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие меры, которые он уже провел, то есть расследование с помощью БПЛА и запуска Шахедов, пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, — все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале к повтору такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток», — предупредила представительница ОК Юг.

Вечером 28 февраля Россия запустила беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы также пишут, что были слышны взрывы в Кременчуге.