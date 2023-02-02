Здесь много коллаборантов. Защитник Северска — о ситуации в городе, о реальности окружения и подразделениях, которыми особенно дорожит враг 2 февраля, 15:07 Эксклюзив NV Офицер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Афанасьев (Фото:DR)

Александр Афанасьев, офицер 54-й бригады ВСУ, защищающей Северск, рассказывает NV о том, чем отличается тактика, вооружение и внутренние отношения у вагнеровцев, «ЛНРовцев» и кадыровцев, а также о полях убитых россиян и психологическом давлении постоянных обстрелов

В последние месяцы внимание страны приковано к Донецкому направлению, которое теперь является самым горячим отрезком фронта — здесь украинские военные в ожесточенных боях защищают Бахмут и Северск, к которым с новой силой рвется враг после захвата Соледара.

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NV поговорил с офицером 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александром Афанасьевым о том, что сейчас происходит в Северске, который превращается в один из эпицентров войны.

— Что происходило в Северске во время январского наступления россиян?

— Соледар, Бахмут и Северск — это одно звено обороны. С июля наша бригада держит ее в районе именно Северска, и за это время здесь мы отразили сотни штурмов врага.

Когда 11 декабря началось наступление врага, по городу были нанесены несколько ударов. Здесь происходили такие же бои, как и при Соледаре, с той только разницей, что мы выполнили свою задачу по обороне города и окрестностей. Мы не только отбивали атаки, но и сами иногда атаковали. Враги, даже в самые лучшие времена - на пятый-шестой день штурма - прорвались всего на 300 метров в глубину нашей обороны, положив при этом до 1.000 бойцов своего личного состава. Это были представители ЧВК Вагнер. Из того, что мы видели с дронов, за раз они теряли по 60-70 человек убитыми, а о раненых и говорить нечего.

В конце концов, враг понес огромные потери и понял, что через нас не прорвется. Тогда они нашли под Соледаром слабое место в обороне и рванули туда. Результат мы знаем – Соледар и его окрестности захватили. Теперь у нас уменьшилось количество автодорог, которыми мы пользуемся для подвоза пищи и БК [боекомплекта]. Раньше основной путь вел через Соледар, но сейчас враг расширил плацдармы и перешел эту дорогу – артерия перерезана, но мы выкручиваемся.

В городе сейчас идут постоянные бои, потому что если не большой штурм, то, по крайней мере, разведку боем россияне проводят регулярно. Это когда маленькие штурмовые группы по три-четыре человека пытаются прощупать нашу оборону. Минометные и артиллерийские обстрелы происходят также постоянно, из Градов палят с самого утра и до поздней ночи. И это психологически тяжело даже для опытных бойцов: через несколько часов под артобстрелом человек теряет волю к победе. Когда ты чувствуешь, как долго скачет земля под ногами, то появляется психологическое ощущение, что тебя бросили. Поэтому себя нужно быстро брать в руки.

— На что сейчас похож город после многочисленных атак и какая там гуманитарная ситуация?

— Сам Северск очень сильно изуродован, особенно от ракетных ударов — в течение всего августа, сентября и октября каждую ночь сюда прилетала целая батарея С-300. Россияне прицельно бомбили город ракетами, поэтому сейчас это сплошные воронки и уничтоженные здания. Плюс к тому враг использовал по городу всю артиллерию, которая только может быть. Это при том, что фронт находится за его пределами.

Сейчас в Северске остается около тысячи гражданских, в том числе дети и пожилые люди. Кому-то некуда ехать, кому-то не за что, а кто-то за всю жизнь ни разу не покидал Северск. Здесь люди и до войны жили бедно, а теперь держатся за квартиры и хозяйство до последнего.

То, что Северск не настолько медийный, как, например, Бахмут, не означает, что здесь лучшая гуманитарная ситуация. А кое-где хуже, с точки зрения киевлян я бы назвал это выживанием. С мая цивилизация отсутствует полностью – нет света, газа и воды. Есть несколько колодцев и источников, но враг постоянно ведет артобстрелы этих районов, ища нашу артиллерию. Поэтому доступ к воде есть не всегда и передвигаться в районе этих водоемов очень опасно. Как правило, местные группируются по подвалам оставшихся пятиэтажных домов: собираются под землей, организуют быт и готовят на костре. Они почти на 100% зависят от гуманитарной помощи, которую привозят волонтеры, и от поставок для ВСУ, потому что мы делимся, чем можем.

Ну а еще следует признать, что здесь много проблем с коллаборантами. На днях показал СБУ человека, который слонялся по городу, и оказалось, что он работает на россиян. И таковых было очень много. Кроме ракетных и авиационных ударов, это основная проблема города. Они сдают координаты наших позиций, но мы не можем самостоятельно вычислить и изгнать их. Этим занимаются разведка и СБУ, а мы, к большому сожалению, с ними живем.

— Как выглядят сейчас бои "на нуле" и с кем приходится иметь дело на поле боя?

— Это очень зависит от того, стрелковый это бой, танковый или артиллерийская дуэль. Я сейчас командую бронегруппой — это определенное количество танков и бронемашин, которые выезжают уничтожать врага по прямой наводке, то есть в упор. Такие бои на час-два, но они очень тяжелые. А если речь идет о стрелковом бое, то сидеть в окопе и стрелять друг в друга можно и по десять часов. На самом деле, серьезные стрелковые бои также продолжаются не очень долго — где-то 30-40 мин.

С июля 54-я механизированная бригада ВСУ держит оборону в районе Северска, где за это время отразила сотни вражеских штурмов / Фото: DR

В Северске самым тяжелым был декабрь и штурмовые действия. Несколько дней были очень жестокими, я столько убитых в жизни не видел – целые поля русских. Их мы так и оставляем, с той стороны забрать тела никто не силится.

Обычно берем пленных, подчас целыми батальонами и бригадами. Рассказывают они одно и то же – обещали свободу и деньги. А вот идейные почти все "двухсотые". Один из таких перед тем, как попасть в плен, провел 16 часов засыпанным в окопе. С ним было 30 бойцов, которых мы расстреляли на старте и прошлись сверху танку. Он единственный выжил в этом окопе и сидел под землей полдня. Когда мы его откопали и спросили, какое впечатление, когда тебя переезжают танком, тот коротко сказал: «Блестящее». Для него это аномальное везение, потому что на позицию после нас быстро заскочила наша пехота и его бы уничтожили в бою.

— Какую тактику обычно используют россияне и изменилась ли она за последнее время?

— Тактика всегда разная, в зависимости от военных. С нами, например, чаще всего воюет именно штурмовое подразделение ЧВК Вагнер, и делают они это в основном по уставу вооруженных сил РФ. То есть используют штурмовые группы и заваливают нас пехотой, стараются максимально быстро сократить расстояние между подразделениями, запрыгивают в окопы и выбивают нашу пехоту из опорных пунктов. А вот когда приходят «ЛНРовцы» сразу видны смену тактики, эти более почтенные враги. Потому что они любят использовать дроны, артиллерию и минометы, таким образом пытаются планово обрабатывать наши опорные пункты, нанести урон и только после этого уже идут в атаку.

У них есть подразделения, которые воюют с 2014 года, еще со времен казаков Дремова и бригады Призрак, которая базировалась в Лисичанске. Они еще тогда хорошо научились драться, а сейчас используют тактику ВСУ. Такие получают неплохое денежное обеспечение, поэтому при выборе погибнуть или скинуться на дрон выбирают второе. Так что стереотип о голых босых ЛНРовцев чаще всего идет от нашей пехоты, которая в окопах действительно видит второсортных бойцов. Однако профессиональные пулеметчики, снайперы или операторы дронов тоже есть, просто они обычно в траншеях не сидят и выглядят намного лучше.

— Что можете рассказать о вагнеровцах, с которыми сталкивались чаще всего?

— Там, конечно, есть опытный костяк, но их сила — в количестве, тактике и пренебрежении к жизни и здоровью личного состава. То, что мы себе позволять не можем. Как правило, все, кто попадал к нам в плен, — это приговоренные к заключению за тяжкие преступления: изнасилование детей, серийные убийства или продажу наркотиков. Это такие люди, которые и в России нежелательны. Например, тот, которого мы откопали из-под земли, имел 22 года отсидки, в мордовских лагерях он был «смотрящим». Представьте, как с таким сталкиваться в гражданской жизни? Среди них встречается много киргизов и бурят, потому что когда зеков из колонии гребут, то не смотрят на национальность.

А вот скелет вагнеровцев – это штурмовики. Они умеют воевать и делают это профессионально. После захвата позиции, для того чтобы их не «размотала» наша артиллерия, штурмовики запускают на место обычных бойцов. Именно их потом наши и уничтожают пачками на всех этих красивых видео. А штурмовые отряды, которыми дорожат, убирают с захваченных позиций быстренько.

- А с кадыровцами вы встречались? Как они ведут себя на поле боя?

— Их подразделение Ахмат воевало против нас с лета в районе Северска, и сейчас вроде должно зайти какое-то новое. Кадыровцы пользуются противоположной тактикой от вагнеровской – если последние презирают своих, то эти очень дорожат личным составом. Они никогда не будут участвовать в операциях, где конкретно можно получить люлей. Кадыровцы слишком богаты, с очень приличным денежным обеспечением, и им есть, что терять, чтобы вот так откровенно рисковать здесь своей жизнью.

— По вашему боевому опыту — какая сейчас ситуация с оружием и личным составом у врага? Ибо существует мнение, что и того и другого критически не хватает.

- Приведу пример. В феврале я защищал Черниговщину: проводил штурмовые действия, останавливал колонну, которая шла на Чернигов и оборонял село Новоселовка. Нас было очень мало в соотношении с врагом, но мы выстояли благодаря мотивации. Тогда танковая армия РФ остановилась возле нас, оцепила и была скована боем, поэтому не смогла оставить черниговский гарнизон у себя в тылу и не пошла на Киев.

Так вот там было более 2 тыс. единиц техники — одно из самых элитных соединений российской армии по сей день. Это они впоследствии брали Попасную, потом их перебросили в Херсон, а теперь они снова в Донбассе. То есть люди, которые сегодня говорят, мол, все элитные подразделения уничтожены – никогда не были на передовой. Эта романтика – не путь к победе, надо понимать, что враг сильный, и их все еще гораздо больше.

Десять человек даже со старым ржавым «калашом» - это угроза. Даже если у них десять очень старых танков, они все равно имеют пушки и стреляют. То есть каким бы ни был наш профессиональный состав, но количественный фактор всегда берет верх, это не нужно недооценивать.

— Как видите дальнейшее ход событий в Северске? Ожидаете нового масштабного пришествия?

— Мы думаем, что враг будет пытаться воспользоваться успехом Соледара и дальше продвигаться по намеченному пути. Есть две-три возможные траектории, мы сейчас прорабатываем все.

Скоро в новостях вы услышите названия не только Бахмута, но и Северска. Потому что оперативная обстановка в радиусе сейчас сложная, и враг может попытаться нас окружить в любой момент. Я думаю, что у него ничего не получится, но со взятием Соледара такая возможность у него появилась. Мы готовы к любому развитию событий, так нас учат. Поражение с Соледаром было, мы сделали выводы и воюем дальше.