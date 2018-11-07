Скорбь, протесты и "поджог" дома вероятного посредника. Как прощались с Гандзюк

7 ноября во дворце молодежи Херсонской области состоялась церемони прощания с активисткой Екатериной Гандзюк, которая 4 ноября умерла в киевской больнице после того, как 31 июля ее облили концентрированной серной кислотой. После церемонии прощания Гандзюк похоронили в поселке Геологов Херсонской области.

НВ рассказывает, как прощались с Гандзюк и как проходили протесты из-за ненадлежащего расследования ее убийства в день похорон.

Прощание во дворце молодежи и похороны

Церемония прощания с Екатериной Гандзюк проходила с 13:00 до 15:00 в областном дворце молодежи в Херсоне. Церемонию решили продлить из-за большого количества желающих проститься с активисткой, и она началась на час раньше - сначала планировалось, что она начнется в 14:00.

СМИ сообщали, что на церемонию прощания пришли несколько сотен человек.

После прощальной панихиды гроб с телом Гандзюк перенесли в ритуальный автомобиль.

На церемонию прощания попытался пройти глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, но друзья убитой активистки перекрыли ему вход и не позволили зайти во дворец молодежи. Гордеев попытался обвинить их в том, что они пиарятся, а затем уехал.

После церемонии прощания и панихиды Екатерину Гандзюк похоронили на кладбище в поселке Геологов в секторе, который выделен для захоронений участников АТО. Несколько провожавших ее в последний путь зажгли файеры.

В день похорон Гандзюк юрист Маси Найем написал на своей странице в Facebook, что генпрокурор Юрий Луценко соврал, когда сказал, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается Народный фронт.

"Народный фронт не занимается похоронами Екатерины Гандзюк. Это ложь. Похоронами занимается горсовет Херсона", - написал Найем.

Акция протеста под управлением Нацполиции в Херсонской области

Пока проходило прощание с Гандзюк, под управлением Нацполиции в Херсонской области состоялась акция протеста. Активисты забросали здание управления файерами и дымовыми шашками, нанесли на стену надпись "вбивць на нари", а на стены - несколько трафаретов с портретом Гандзюк.

Экс-глава правого сектора Одесской области Сергей Стерненко сообщил на своей странице в Facebook, что к активистам вышел начальник следственного управления Херсонской области, который не смог ответить на вопрос, почему заказчик убийства Гандзюк и посредник не наказаны.

Согласно информации на сайте полиции Херсонской области, эту должность занимает полковник полиции Николай Вербицкий.

"Поджог" дома вероятного посредника

Незадолго до начала прощания с Гандзюк члены С14 сообщили, что дом, принадлежащий помощнику депутата Верховной Рады Николая Паламарчука Игорю Павловскому, "от стыда загорелся".

На фото, опубликованном на странице С14 в Facebook видно, что люди с повязками на лицах с надписью "С14" наносят надписи на воротах, заборе дома и на асфальте перед ним и бросают через забор дымовые шашки.

На странице в Facebook Ивана Оберемко опубликовано еще одно фото, на котором видно, что из-за забора дома поднимаются клубы черного дыма, а его ворота и участок перед ними разрисованы обвинениями в убийстве.

Отметим, что 5 ноября в Facebook-сообществе Хто замовив Катю Гандзюк? появилось сообщение, что Игорь Павловский, возможно, был посредником в убийстве активистки.

По неподтвержденным данным, Игорь Павловский передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

"Посредник между исполнителями преступления и заказчиком - Игорь Павловский. Ранее судимый", - говорится в сообщении. Отмечалось, что Павловский был готов назвать следователям имя заказчика, однако несмотря на это, его не арестовали.

Telegram-канал The Newsroom также сообщает, что в деле фигурирует помощник нардепа от БПП и его пока нет среди официальных подозреваемых. При этом его уже допросили по делу.

По информации The Newsroom, именно Павловский подозревается в передаче средств "за работу" Сергею Торбину. Последний, по официальной версии следствия, считается организатором убийства.

Нардеп Николай Паламарчук сразу после обнародования информации о своем помощнике Павловском заявил, что он сам к ситуации с нападением на Гандзюк не имеет никакого отношения.

Сообщалось также, что Паламарчук уволил Павловского, якобы чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию.

По мнению Паламарчука, это позволит избежать давления на следствие.

"Вместе с тем, это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", - добавил он.

Прощальные акции и протесты из-за смерти Гандзюк в других городах

4 ноября, сразу же после смерти Екатерины Гандзюк, стало известно, что в ряде городов Украины пройдут акции памяти активистки. По состоянию на 17:00 в этот день было известно, что, кроме Херсона, планировались акции в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Одессе, Полтаве, Ужгороде и Хмельницком.

5 ноября в ряде городов действительно состоялись акции.

В частности, в Кривом Роге акция под названием Ее убили состоялась под отделом полиции.

В Кременчуге акция памяти Гандзюк состоялась возле стелы Героям Небесной Сотни. Активисты зажгли лампадки и положили цветы. Провели также заупокойный молебен.

В Ужгороде состоялся митинг-реквием.

Вечером 4 октября акция памяти Гандзюк состоялась под зданием МВД в Киеве.

Акция началась с минуты молчания. Собравшиеся держали плакаты с надписями "Ее убили" и "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

Активисты не выдвигали громких требований. Около 500 человек собрались, чтобы почтить память Екатерины Гандзюк и напомнить правоохранителям, что все присутствующие здесь ждут, пока назовут имя заказчика убийства.

НВ