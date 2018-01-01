Скорая помощь. Как будет работать новая диспетчерская служба Сегодня, 21:10 152 Цей матеріал також доступний українською На вызов будут направлять ближайшую машину скорой - спикер Минздрава Александр Ябчанка Фото: moz.gov.ua

В новом году скорая будет приезжать на вызов не позже чем за 10 минут в городах и до 20 минут в поселках. В Министерстве здравоохранения.анонсировали создание новых и обновление старых служб.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Скорая за 10-20 минут

Уже со следующего года на вызов будут направлять ближайшую машину скорой, даже если она прикреплена к другому району - сообщил Радио НВ представитель ведомства Александр Ябчанка. Чтобы вызвать скорую, звонить, как и раньше, нужно на номер 103.

Норматив доезда на экстренные случаи - это до 10 мин в городах и до 20 мин в сельской местности

"Будут созданы новые объединенные диспетчерские службы в Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Луганской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. В других регионах - обновлены и модернизированы. Создание диспетчерских служб дает возможность уменьшить время обработки вызова от трех-пяти минут до одной минуты в большинстве случаев, выполнять норматив доезда на экстренные случаи - это до 10 мин в городах и до 20 мин в сельской местности", - заявил представитель МОЗ.

Александр Ябчанка добавил - изменения в работе диспетчерских служб помогут собирать статистику. Благодаря данным, будут улучшать оказания экстренной помощи. Благодаря реформированию, планируют также на 20% уменьшить пробег автомобилей скорой. Кроме того, региональные диспетчерские службы смогут подключаться к системе Централ 103 и обмениваться данными. Они также будут внедрять современные системы обработки вызовов.

Сколько стоит создать новую диспетчерскую службу

Житомирская область - одна из тех, где единая диспетчерская служба будет создана фактически с нуля. Для области это было одним из приоритетных вопросов, рассказал НВ начальник Управления здравоохранения Житомирской областной администрации Николай Суслик. Областной бюджет предварительно выделил средства на проектно-сметную документацию. Сам проект диспетчерской службы будет софинансироваться из государственного и местного бюджетов.

"Мы не знаем точно, какова будет стоимость по проектно-сметной документации после экспертизы, но то, что планируется из государственного бюджета через Минздрав выделить, - 14 млн, плюс 2,5 млн, выделенных на софинансирование из областного бюджета. Это уже на саму службу, на практическое воплощение ее в жизнь. Это ремонты помещений, это оборудование соответствующее, это вся телекоммуникационная составляющая", - сообщил Суслик.

Киевская область: 1300 вызовов в сутки и нехватка бригад

В Киевской области диспетчерская служба в сутки обрабатывает примерно 1300 вызовов. Об этом Радио НВ рассказал главный врач центра экстренной медицинской помощи Киевской области Александр Курмишов. Обращение обрабатывают диспетчер вызова и диспетчер направления. От последнего информация попадает в бригаду. А вот за сколько она доедет до вызова зависит в том числе и от количества пунктов скорой помощи. В киевской области работает 130 бригад. По оценке Курмишова, не хватает еще как минимум 26 бригад. А бюджет одной бригады - это 4 миллиона гривен.

В киевской области работает 130 бригад. Не хватает еще как минимум 26

"Киевской области необходимо иметь бригаду на каждые 10 тысяч населения. Сейчас, например, в городе Вишневое, где проживает около 50 тысяч жителей, бригады у нас три. Очень большая нагрузка - по 10-14 вызовов каждый день. В среднем по области восемь вызовов. Автомобиль (скорой помощи - ред.) стоит около 2 млн грн и содержание бригады - заработная плата и другие расходы - около 2 млн в год", - рассказал Курмишов.

Эффективна ли новая система?

В столице единственная диспетчерская служба работает с 2012 года, рассказал в комментарии НВ заведующий оперативно-дистпетчерського отдела центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов. Нововведение министерства здравоохранения усовершенствуют компьютерные программы, которые используют центры.

"Это последняя программа, последняя версия работает уже шесть лет и уже, разумеется, требует определенной модернизации. Но это у нас уже вторая компьютерная версия, была первая. И она как раз указывает на эффективность управления оперативностью бригады экстренной медицинской помощи. Сегодня в Украине уже внедрены, по-моему, в 18 областях такие автоматизированные Диспетчерские службы", - отметил Рогов.

Эффективность единой диспетчерской службы в регионах будет зависеть в том числе от того, как воплощать нововведения на местах, считает доктор медицинских наук, заведующий кафедрой внутренней медицины №1 Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор Вадим Шипулин. Впрочем, в целом, инициативу он оценивает положительно, ведь раньше работа диспетчерской службы, по его мнению, была запутанной. И часто теряли время, пока определяли, какая именно помощь необходима пациенту.

Не все пациенты могут грамотно доложить и оценить состояние. И я очень сомневаюсь, что все диспетчеры могут их дифференцировать

"Когда человек звонил на скорую помощь, диспетчер скорой помощи мог его выслушать и потом сказать - вы знаете, вам нужно не к нам обращаться, вам нужно звонить на неотложную помощь, я вам дам телефон неотложной помощи, они существовали при поликлиниках. Но не все пациенты могут грамотно доложить и оценить состояние. И я очень сомневаюсь, что все диспетчеры, которые работают на скорой помощи, могут их дифференцировать - когда требуется неотложная помощь, когда требуется скорая помощь. Это так называемый человеческий фактор", - пояснил Шипулин.

Напомним, в сентябре Министерство здравоохранения сообщило о внедрении в Украине центральной электронной системы Централ 103, которая поможет оптимизировать работу диспетчерских служб экстренной медицинской помощи. Первыми к системе подключились диспетчерские службы в восьми областях Украины и в Киеве. Централь 103 планируют интегрировать в систему электронное здоровье. Это позволит создать полноценную электронную медицинскую карту пациента и обеспечить обмен данными между системой экстренной медицины и другими уровнями оказания медицинской помощи - сообщали в Минздраве.