В больнице скончались двое полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области 10 дней назад

17 декабря, 09:40
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Полицейские Виктор Мазуренко и Михаил Пустовит скончались в больнице после того, как подорвались на вражеских минах в Херсонской области (Фото:Национальная полиция Украины / Facebook)

Полицейские Виктор Мазуренко и Михаил Пустовит скончались в больнице после того, как подорвались на вражеских минах в Херсонской области (Фото:Национальная полиция Украины / Facebook)

В больнице скончались двое черкасских правоохранителей, подорвавшихся на минах в Херсонской области 7 декабря. Тогда во время проведения стабилизационных мероприятий четверо полицейских погибли и еще четверо получили тяжелые ранения.

Об этом вечером пятницы, 16 декабря, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Сегодня вся полицейская семья получила печальное известие: в больнице скончались двое наших коллег, подорвавшихся на вражеских минах в Херсонской области», — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

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Отмечается, что 10 дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко, водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита, инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции области.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02h8fKg7ZutXziifH9Gdxz4HTeDeQbp4pAzGAQkxHYwtSTyTqBNgsgKRpzvqhb23R6l

Как сообщалось, 7 декабря в Херсонской области на российских минах взорвались восемь правоохранителей - четверо из них погибли на месте.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Полиция Мины Херсонская область Национальная полиция Украины Полицейские Война России против Украины

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