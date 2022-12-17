В больнице скончались двое полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области 10 дней назад 17 декабря, 09:40 Полицейские Виктор Мазуренко и Михаил Пустовит скончались в больнице после того, как подорвались на вражеских минах в Херсонской области (Фото:Национальная полиция Украины / Facebook)

В больнице скончались двое черкасских правоохранителей, подорвавшихся на минах в Херсонской области 7 декабря. Тогда во время проведения стабилизационных мероприятий четверо полицейских погибли и еще четверо получили тяжелые ранения.

Об этом вечером пятницы, 16 декабря, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Сегодня вся полицейская семья получила печальное известие: в больнице скончались двое наших коллег, подорвавшихся на вражеских минах в Херсонской области», — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

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Отмечается, что 10 дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко, водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита, инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции области.

Как сообщалось, 7 декабря в Херсонской области на российских минах взорвались восемь правоохранителей - четверо из них погибли на месте.