С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 12 работников СМИ, еще 21 ранен 7 марта, 19:40 Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

По данным отчета Платформы Совета Европы по защите журналистов за 2023 год, с начала полномасштабной войны РФ против Украины по меньшей мере 12 журналистов и работников СМИ погибли, еще 21 получил ранения.

Согласно отчету Платформы, в последние годы наблюдается увеличение нападений и угроз против журналистов.

«В последние годы мы наблюдаем тревожное увеличение нападений и угроз против журналистов. Многие журналисты проявили мужество, а другие поплатились жизнью за право освещать агрессию России против Украины», — сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

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Бурич добавила, что безнаказанность нападений на работников СМИ «угрожает самой основе наших обществ», и призвала государства-члены «полностью уважать и защищать права журналистов, обеспечить их безопасность, защитить их источники и предотвратить цензуру и другие формы вмешательства в их работу».

Согласно ежегодному отчету организаций-партнеров Платформы Совета Европы по защите журналистов, война проходит в контексте постоянного ухудшения свободы печати в Европе со значительным увеличением количества задержанных журналистов.

В отчете под названием Война в Европе и борьба за право на информацию рассматриваются основные угрозы свободе СМИ в Европе и даются рекомендации Совету Европы, Европейскому Союзу и их государствам-членам о действиях, необходимых для улучшения ситуации.

В течение 2022 года Платформа опубликовала 289 предупреждений о серьезных угрозах и нападениях на свободу СМИ в 37 государствах, где журналистов убивали, арестовали, совершали нападения, преследовали и осуществляли против них клеветнические кампании.