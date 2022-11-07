Очень тяжелая гуманитарная ситуация. Из временно оккупированного Херсона уехали почти 80% жителей
В настоящее время в Херсоне проживает около 60−70 тыс. человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Из временно оккупированного Херсона уехали почти 80% жителей, заявил координатор штаба Херсонский хаб Роман Головня.
Об этом сообщает Оперативная группировка войск Кривой Рог в Facebook.
По его словам, в настоящее время в городе проживает около 60-70 тыс. человек, а до полномасштабной войны проживало около 320 тыс. человек.
Главня добавил, что в захваченном Херсоне сейчас очень тяжелая гуманитарная ситуация.
"Завезти лекарства или продукты со свободной от оккупантов территории Украины невозможно, российские войска заблокировали все поставки», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.