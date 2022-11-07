Очень тяжелая гуманитарная ситуация. Из временно оккупированного Херсона уехали почти 80% жителей 7 ноября, 15:00 В настоящее время в Херсоне проживает около 60−70 тыс. человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из временно оккупированного Херсона уехали почти 80% жителей, заявил координатор штаба Херсонский хаб Роман Головня.

Об этом сообщает Оперативная группировка войск Кривой Рог в Facebook.

По его словам, в настоящее время в городе проживает около 60-70 тыс. человек, а до полномасштабной войны проживало около 320 тыс. человек.

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Главня добавил, что в захваченном Херсоне сейчас очень тяжелая гуманитарная ситуация.

"Завезти лекарства или продукты со свободной от оккупантов территории Украины невозможно, российские войска заблокировали все поставки», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.