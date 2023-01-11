Ким заявил, что после освобождения Херсона в Николаевскую область вернулись более 100 тысяч жителей

11 января, 15:28
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Ким назвал количество жителей, которые вернулись в Николаевскую область после снижения интенсивности обстрелов региона (Фото:ОПУ)

Ким назвал количество жителей, которые вернулись в Николаевскую область после снижения интенсивности обстрелов региона (Фото:ОПУ)

После освобождения Херсона и снижения интенсивности обстрелов Николаевской области войсками РФ в регион вернулись около 100 тысяч жителей, из них до 70 тысяч — в Николаев.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге.

«Люди возвращаются. Около 50−70 тысяч в Николаеве, около 100 тысяч — в области», — отметил он.

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Ким добавил, что деловая активность в Николаевской области все еще остается низкой. Большой бизнес пока массово не возвращается, он оценивает риски.

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Малый и средний бизнес, который связан с обслуживанием местного населения, возвращается.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который находился под российской оккупацией более восьми месяцев. Украинской армии также удалось выбить войска РФ с правого берега Херсонской области. Перед этим удалось освободить ряд населенных пунктов Николаевской области, включая Снигиревку.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

https://www.youtube.com/watch?v=7UmcB973GTk&feature=emb_title

После бегства оккупантов на левый берег херсонской области также значительно снизилось количество обстрелов Николаевкой области, в частности, самого Николаева. До этого областной центр обстреливали практически ежедневно,

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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