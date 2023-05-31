Город почти вымер. В Бахмуте остается около 500 человек

31 мая, 16:30
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Последствия российского удара по Бахмуту (Фото:Handout via REUTERS)

Последствия российского удара по Бахмуту (Фото:Handout via REUTERS)

В Бахмуте Донецкой области, за который сейчас ведутся бои, остаются около 500 жителей. До полномасштабного вторжения РФ в городе проживало 70 тысяч человек.

Об этом сообщил глава ГВА Алексей Рева в комментарии Укринформ.

Он добавил, что это неточные данные, так как город частично оккупирован россиянами.

Для сравнения, по данным Ревы, до полномасштабного вторжения на территории Бахмутской общины проживало около 80 тысяч жителей, среди которых 70 тысяч — именно жители города.

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С начала войны РФ против Украины ранения от минно-взрывных травм получили 505 жителей Бахмута, среди них 17 детей. Всего погибли 204 мирных жителей, среди них четыре ребенка.

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23 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Бахмуте остается чуть менее 3,5 тысяч жителей, они отказываются выезжать.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть Бахмут Донецкой области до 1 июня.

По данным ВСУ, взамен бойцам ЧВК Вагнера в город заходят воздушно-десантные войска России и мотострелковые подразделения.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что активность наступательных действий российских оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута.

По ее словам, украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города. Сырский также заявил, что Силы обороны приближаются к тактическому окружению города.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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