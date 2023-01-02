Российские оккупанты удерживают в плену почти 500 жителей Херсонской области — прокуратура 2 января, 16:08 Оккупанты продолжают террор мирного населения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В российском плену по состоянию на утро понедельника, 2 января, остаются 474 человека, которых похитили в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Херсонской областной прокуратуры Анастасия Весиловская, пишет Суспільне.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России оккупанты похитили 1100 жителей региона, удалось освободить 638 человек.

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«Среди похищенных и пропавших жителей области — главы городов, сельские головы, председатели сельсоветов и их заместители, старосты сел, 21 депутат областного и местного совета, 76 правоохранителей, четыре священнослужителя и другие», — пояснила представительница прокуратуры.

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Она добавила, что правоохранители принимают меры для установления места нахождения находящихся в российском плену людей.

Войска РФ захватили Херсонскую область в первые дни нападения на Украину. В начал ноября ВСУ удалось освободить правый берег региона, а 11 ноября украинские военные вошли в Херсон.

Российские оккупанты после бегства из областного центра систематический обстреливают город и освобожденные украинской армией населенные пункты. Снаряды войск РФ попадают по гражданским объектам и по объектам критической инфраструктуры.

В новогоднюю ночь областной центр остался без света. В результате обстрела в ночь на 1 января погиб человек, еще один ранен. В Херсоне повреждены здания областной детской больницы: зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

